***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.03.2022 11:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.074,745708 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008064
BIST
11:272.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 18,49
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.016
En Düşük
1.986
11:2714,4714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0992
|Açılış
|: 14,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
11:2715,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1854
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
11:27935,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,38
|Açılış
|: 935,03
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler11:25
|KOZAA
|25,52
|368.970.422
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.038.931.607
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|102.318.828
|% 9,94
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|AVOD
|1,67
|28.205.656
|% 6,37
|
|USAK
|1,39
|29.720.222
|% -6,08
|
|GWIND
|6,29
|28.838.978
|% -4,12
|
|PKENT
|332,90
|3.579.739
|% -3,79
|
|AVHOL
|5,17
|2.820.559
|% -3,72
|
|KONKA
|10,31
|15.310.517
|% -3,46
|
|KRDMD
|15,22
|2.241.202.905
|% 5,33
|
|KOZAL
|144,60
|1.038.931.607
|% 9,96
|
|EREGL
|35,60
|1.031.206.882
|% 2,95
|
|THYAO
|25,56
|962.518.894
|% -1,31
|
|GARAN
|11,80
|475.101.398
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,22
|2.241.202.905
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,67
|299.752.223
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,12
|166.232.072
|% 0,95
|
|DOHOL
|2,94
|131.650.911
|% 0,34
|
|ODAS
|1,41
|59.683.457
|% 4,44
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4635
|14,4754
|% 0,72
|
|Euro
|15,7960
|15,8273
|% 1,16
|
|Sterlin
|18,9449
|19,0399
|% 0,86
|
|Frank
|15,5759
|15,6698
|% 0,73
|
|Riyal
|3,8455
|3,8648
|% 0,71
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|10,72
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,12
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,32
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,03
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
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11:40LUKSK
Yüzde 5.72 oranında artışla 58.25 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 472 adet işlem
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 78 artarak (% 1.02 ) 2, 267
-
11:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, GUSGR
-
11:39XU100
Endeks 2, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 10, 702.00 milyon TL de
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11:39MERKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 202, 959 adet işlem