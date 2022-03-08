***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.03.2022 13:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 2022 Yılı İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008099
BIST
12:552.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
12:5514,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1283
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
12:5515,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1662
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
12:55936,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,42
|Açılış
|: 936,06
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler12:55
|BASGZ
|12,14
|131.934.103
|% 9,47
|
|ARDYZ
|4,83
|26.348.074
|% 4,32
|
|MANAS
|21,78
|3.627.721
|% 3,81
|
|AGESA
|18,95
|3.716.327
|% 3,55
|
|OLMK
|7,13
|1.281.149
|% 3,18
|
|GWIND
|6,13
|43.511.992
|% -6,55
|
|SELVA
|17,90
|33.126.092
|% -4,58
|
|KONTR
|139,10
|146.690.600
|% -3,94
|
|EDATA
|21,48
|5.555.629
|% -3,24
|
|INVES
|27,00
|81.670.583
|% -3,23
|
|KONTR
|139,10
|146.690.600
|% -3,94
|
|BASGZ
|12,14
|131.934.103
|% 9,47
|
|INVES
|27,00
|81.670.583
|% -3,23
|
|GWIND
|6,13
|43.511.992
|% -6,55
|
|HUNER
|2,68
|42.143.302
|% 0,00
|
|HUNER
|2,68
|42.143.302
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,74
|14.601.600
|% 0,58
|
|INVES
|27,00
|81.670.583
|% -3,23
|
|HTTBT
|12,83
|33.567.231
|% -1,76
|
|DGNMO
|2,07
|5.255.841
|% 0,98
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4940
|14,5005
|% 0,89
|
|Euro
|15,7820
|15,8122
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,9680
|19,0631
|% 0,99
|
|Frank
|15,5462
|15,6399
|% 0,54
|
|Riyal
|3,8521
|3,8715
|% 0,88
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|10,05
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,83
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.291
|160,00
|
|Tam
|6.170
|6.326
|168,33
|
|Yarım
|2.982
|3.060
|81,43
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|40,71
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,79
|