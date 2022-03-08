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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.03.2022 13:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 2022 Yılı İcazet Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008099


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.997  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASGZ 12,14 131.934.103 % 9,47  
ARDYZ 4,83 26.348.074 % 4,32  
MANAS 21,78 3.627.721 % 3,81  
AGESA 18,95 3.716.327 % 3,55  
OLMK 7,13 1.281.149 % 3,18  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 14,4940 14,5005 % 0,89  
Euro 15,7820 15,8122 % 1,06  
Sterlin 18,9680 19,0631 % 0,99  
Frank 15,5462 15,6399 % 0,54  
Riyal 3,8521 3,8715 % 0,88  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.007 10,05  
Altın Gr. 935 935 12,83  
Cumhuriyet 6.198 6.291 160,00  
Tam 6.170 6.326 168,33  
Yarım 2.982 3.060 81,43  
Çeyrek 1.496 1.530 40,71  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,39  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 0,29  
B. Petrol 126 126 2,79  
Seans Raporu 12:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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