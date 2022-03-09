***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.03.2022 11:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.074,698381 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008643
BIST
11:452.050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 38,48
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:4514,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2197
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6703
En Düşük
14,4349
11:4516,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2896
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:45962,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,84
|Açılış
|: 962,86
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:45
|GZNMI
|16,94
|133.724
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|279.991
|% 9,94
|
|SASA
|55,65
|1.047.775.662
|% 9,66
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|45.719.894
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|BRLSM
|9,26
|9.725.565
|% -4,04
|
|EDIP
|3,42
|4.253.005
|% -3,93
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|PENTA
|309,00
|7.435.270
|% -3,44
|
|THYAO
|26,22
|2.149.942.366
|% 3,64
|
|KRDMD
|14,99
|1.310.902.586
|% 2,74
|
|KOZAL
|143,40
|1.183.552.950
|% -0,83
|
|SASA
|55,65
|1.047.775.662
|% 9,66
|
|SISE
|13,50
|922.842.832
|% 4,57
|
|KRDMD
|14,99
|1.310.902.586
|% 2,74
|
|THYAO
|26,22
|2.149.942.366
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,67
|280.402.743
|% 1,38
|
|SISE
|13,50
|922.842.832
|% 4,57
|
|ODAS
|1,44
|78.470.475
|% 1,41
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6550
|14,6703
|% 1,52
|
|Euro
|16,0556
|16,0940
|% 1,83
|
|Sterlin
|19,1615
|19,2576
|% 1,46
|
|Frank
|15,7043
|15,7990
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8877
|3,9072
|% 1,18
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.046
|2.047
|-4,43
|
|Altın Gr.
|963
|963
|8,88
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.070
|3.151
|66,66
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,18
|
|B. Petrol
|130
|130
|2,36
|