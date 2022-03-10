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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

10.03.2022 09:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Görebilmesi İçin Pay Sayısı Bin'e Bölünmüş, Fiyatı İse Bin İle Çarpılmıştır. Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.425,681 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008962


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OTTO 34,98 420.739 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.379.740 % 9,98  
GRSEL 9,97 464.712 % 9,92  
CUSAN 8,85 1.187.232 % 5,36  
KAPLM 58,00 332.920 % 4,88  
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10:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7569 14,7607 % 0,77  
Euro 16,3777 16,4191 % 1,02  
Sterlin 19,3900 19,4872 % 0,77  
Frank 15,8523 15,9478 % 0,71  
Riyal 3,9201 3,9398 % 0,77  
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10:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 939 939 0,59  
Cumhuriyet 6.201 6.295 -48,00  
Tam 6.153 6.311 -66,11  
Yarım 2.974 3.053 -31,98  
Çeyrek 1.492 1.526 -15,99  
Gümüş.Ons 25,38 25,42 -0,34  
Seans Raporu 10:05
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