***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2022 09:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Görebilmesi İçin Pay Sayısı Bin'e Bölünmüş, Fiyatı İse Bin İle Çarpılmıştır. Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.425,681 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008962
BIST
10:052.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,17
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.058
En Düşük
2.052
10:0514,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1196
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7681
En Düşük
14,6097
10:0516,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1609
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,4150
En Düşük
16,1888
10:05939,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 939,69
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler10:05
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.379.740
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|464.712
|% 9,92
|
|CUSAN
|8,85
|1.187.232
|% 5,36
|
|KAPLM
|58,00
|332.920
|% 4,88
|
|AVOD
|1,82
|2.536.490
|% -3,70
|
|DZGYO
|2,99
|128.059
|% -2,92
|
|PETUN
|23,30
|1.697.268
|% -2,10
|
|ISGYO
|8,01
|7.278.154
|% -2,08
|
|PEKGY
|0,95
|489.881
|% -2,06
|
|THYAO
|26,62
|211.710.765
|% 1,84
|
|SASA
|57,45
|120.224.572
|% 2,96
|
|AKBNK
|7,22
|63.106.512
|% 1,69
|
|TTKOM
|10,49
|62.469.897
|% 4,17
|
|SISE
|13,29
|57.870.368
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,21
|40.736.428
|% 1,38
|
|AKBNK
|7,22
|63.106.512
|% 1,69
|
|THYAO
|26,62
|211.710.765
|% 1,84
|
|ODAS
|1,49
|10.776.861
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,76
|23.442.203
|% 0,53
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7569
|14,7607
|% 0,77
|
|Euro
|16,3777
|16,4191
|% 1,02
|
|Sterlin
|19,3900
|19,4872
|% 0,77
|
|Frank
|15,8523
|15,9478
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9201
|3,9398
|% 0,77
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|939
|939
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|-0,34
|