***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2022 10:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.078,302135 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008963
BIST
11:252.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.052
11:2514,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0995
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
11:2516,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1235
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
11:25940,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 940,84
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,05
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler11:25
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|RALYH
|9,14
|37.011.757
|% 9,99
|
|GZNMI
|18,63
|2.636.853
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|911.208
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.657.850
|% 9,89
|
|PAMEL
|98,45
|1.413.439
|% -2,72
|
|UNLU
|5,58
|4.071.516
|% -2,11
|
|MIATK
|28,20
|12.685.331
|% -1,61
|
|KGYO
|5,65
|346.644
|% -1,40
|
|EDATA
|21,28
|2.647.559
|% -1,30
|
|BASGZ
|12,75
|39.001.719
|% -1,09
|
|HTTBT
|12,40
|33.725.798
|% 1,06
|
|ARDYZ
|5,19
|32.231.736
|% 7,68
|
|KONTR
|137,80
|31.210.284
|% -1,01
|
|ISKPL
|4,31
|27.453.115
|% 5,12
|
|KLSYN
|1,59
|20.703.204
|% -0,63
|
|ARDYZ
|5,19
|32.231.736
|% 7,68
|
|ISKPL
|4,31
|27.453.115
|% 5,12
|
|HUNER
|2,64
|12.205.711
|% 0,38
|
|DGNMO
|2,05
|7.326.157
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7352
|14,7480
|% 0,68
|
|Euro
|16,2743
|16,3776
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,3525
|19,4496
|% 0,58
|
|Frank
|15,8293
|15,9246
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9179
|3,9375
|% 0,71
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-5,68
|
|Altın Gr.
|939
|939
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,59
|