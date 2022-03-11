***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2022 15:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.076,054570 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009512
BIST
15:552.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
15:5514,8205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0340
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
15:5516,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
15:55937,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -14,21
|Açılış
|: 937,81
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler15:53
|GRSEL
|10,96
|20.982.032
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.774
|% 9,93
|
|MEPET
|2,28
|13.726.281
|% 8,57
|
|FORMT
|1,08
|72.970.534
|% 8,00
|
|AVGYO
|3,00
|20.297.768
|% 7,91
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,58
|39.026.539
|% -5,63
|
|KRDMB
|13,02
|36.626.513
|% -3,91
|
|MIPAZ
|5,16
|8.403.588
|% -3,91
|
|SKTAS
|3,00
|13.804.929
|% -3,85
|
|THYAO
|26,54
|4.578.041.247
|% 3,11
|
|KRDMD
|14,87
|3.519.368.529
|% -3,25
|
|SISE
|13,59
|1.901.584.961
|% 3,27
|
|EREGL
|34,14
|1.361.579.815
|% -1,39
|
|GARAN
|11,74
|1.325.199.975
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,87
|3.519.368.529
|% -3,25
|
|ODAS
|1,54
|309.483.755
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,25
|615.962.667
|% 4,17
|
|THYAO
|26,54
|4.578.041.247
|% 3,11
|
|YKBNK
|3,69
|546.709.426
|% 0,27
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8137
|14,8234
|% -0,21
|
|Euro
|16,2949
|16,3232
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,3161
|19,4130
|% -0,14
|
|Frank
|15,8137
|15,9090
|% -0,37
|
|Riyal
|3,9299
|3,9496
|% -0,28
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-30,34
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-17,94
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.285
|-166,00
|
|Tam
|6.172
|6.330
|-159,83
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,31
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,66
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|-0,24
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,92
|
Seans Raporu
15:53
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16:08ULUUN
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 008, 062 adet işlem
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16:07XU100
Endeks 2, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 27, 109.00 milyon TL de
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16:07ERCB
Yüzde 4.10 oranında artışla 42.12 lira fiyatla işlem gören hissede 673, 035 adet işlem
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16:06MEPET
Yüzde 8.10 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 104, 936 adet işlem
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16:05BASGZ
Yüzde 6.71 oranında artışla 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 528 adet işlem