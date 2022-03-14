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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.03.2022 10:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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10.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda İşlem Görmeye Başlayabilmesi İçin Fon Birim Pay Değeri 1.425,681 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010222


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BIST En Aktif Hisseler12:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,78 872.204 % 9,99  
CLEBI 212,60 21.326.460 % 9,98  
MEPET 2,54 17.769.241 % 9,96  
AYEN 9,08 12.144.355 % 9,93  
TSPOR 5,21 150.470.296 % 9,92  
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12:08 Alış Satış %  
Dolar 14,7318 14,7441 % -0,14  
Euro 16,1538 16,1862 % 0,30  
Sterlin 19,1895 19,2858 % -0,00  
Frank 15,7057 15,8003 % -0,16  
Riyal 3,9215 3,9412 % -0,07  
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12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 -17,04  
Altın Gr. 931 931 -9,91  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,48 25,50 -0,33  
Gümüş Gr. 12,07 12,10 -0,17  
B. Petrol 110 110 -2,95  
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