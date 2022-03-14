***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2022 10:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda İşlem Görmeye Başlayabilmesi İçin Fon Birim Pay Değeri 1.425,681 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010222
BIST
12:102.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 32,31
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.088
En Düşük
2.066
12:1014,7400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0253
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:1016,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0553
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:10932,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,17
|Açılış
|: 932,49
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:08
|RAYSG
|11,78
|872.204
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|21.326.460
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|17.769.241
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.144.355
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|150.470.296
|% 9,92
|
|GRSEL
|9,87
|136.404.778
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|129.600.679
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,38
|11.890.558
|% -9,28
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|29,38
|751.304
|% -5,95
|
|THYAO
|26,76
|1.259.740.972
|% 1,29
|
|FROTO
|264,80
|809.216.209
|% 8,57
|
|SISE
|13,92
|677.336.277
|% 2,88
|
|KRDMD
|15,06
|621.954.661
|% 0,80
|
|PETKM
|8,35
|620.811.969
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,75
|290.381.566
|% 1,63
|
|PETKM
|8,35
|620.811.969
|% 2,58
|
|ODAS
|1,57
|110.522.643
|% 3,29
|
|CEMAS
|1,13
|77.383.479
|% 3,67
|
|ADESE
|0,71
|44.262.759
|% 4,41
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7318
|14,7441
|% -0,14
|
|Euro
|16,1538
|16,1862
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,1895
|19,2858
|% -0,00
|
|Frank
|15,7057
|15,8003
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% -0,07
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-17,04
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-9,91
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,95
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866