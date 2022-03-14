***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2022 11:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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11.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.075,867679 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010226
BIST
10:582.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,98
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.072
En Düşük
2.066
10:5814,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0560
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,7077
10:5816,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1053
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,2931
En Düşük
16,0927
10:58942,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 942,00
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler10:58
|RAYSG
|11,78
|846.100
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|19.917.347
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|11.777.178
|% 9,93
|
|VAKKO
|11,33
|47.776.723
|% 8,94
|
|TSPOR
|5,13
|99.167.488
|% 8,23
|
|GRSEL
|9,87
|133.801.092
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,90
|106.412.427
|% -9,67
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EPLAS
|18,68
|7.867.002
|% -7,80
|
|ALCTL
|24,20
|17.984.961
|% -6,20
|
|THYAO
|26,66
|845.113.984
|% 0,91
|
|KRDMD
|15,01
|370.821.821
|% 0,47
|
|SISE
|13,78
|361.379.129
|% 1,85
|
|PETKM
|8,28
|351.559.977
|% 1,72
|
|FROTO
|252,00
|255.367.190
|% 3,32
|
|CEMAS
|1,14
|71.020.299
|% 4,59
|
|PETKM
|8,28
|351.559.977
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,72
|155.160.524
|% 0,81
|
|THYAO
|26,66
|845.113.984
|% 0,91
|
|ODAS
|1,56
|45.483.777
|% 2,63
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8195
|14,8213
|% 0,38
|
|Euro
|16,2014
|16,2432
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,2974
|19,3942
|% 0,56
|
|Frank
|15,8000
|15,8951
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% 0,51
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-9,69
|
|Altın Gr.
|941
|941
|0,14
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,61
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866