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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.03.2022 11:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.075,867679 TL'dir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010226


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BIST En Aktif Hisseler10:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,78 846.100 % 9,99  
CLEBI 212,60 19.917.347 % 9,98  
AYEN 9,08 11.777.178 % 9,93  
VAKKO 11,33 47.776.723 % 8,94  
TSPOR 5,13 99.167.488 % 8,23  
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10:58 Alış Satış %  
Dolar 14,8195 14,8213 % 0,38  
Euro 16,2014 16,2432 % 0,65  
Sterlin 19,2974 19,3942 % 0,56  
Frank 15,8000 15,8951 % 0,44  
Riyal 3,9442 3,9640 % 0,51  
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10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.973 -9,69  
Altın Gr. 941 941 0,14  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,63 25,67 -0,18  
Gümüş Gr. 12,24 12,26 -0,01  
B. Petrol 109 109 -3,61  
Seans Raporu 10:58
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