***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2022 12:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.075,820410 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010522
BIST
13:422.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,13
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
13:4214,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0115
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
13:4216,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1029
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
13:42919,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -8,45
|Açılış
|: 919,28
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler13:39
|PKENT
|397,20
|31.184.808
|% 10,00
|
|AYEN
|9,86
|58.255.956
|% 8,59
|
|RAYSG
|12,68
|2.924.919
|% 7,64
|
|TSPOR
|5,60
|432.691.074
|% 7,49
|
|GZNMI
|24,16
|92.473.118
|% 7,28
|
|GRSEL
|8,89
|297.306.355
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,80
|3.831.468
|% -6,30
|
|SERVE
|16,50
|72.541
|% -5,71
|
|MMCAS
|2,31
|39.180
|% -5,33
|
|PEKGY
|0,99
|12.804.353
|% -4,81
|
|FROTO
|280,30
|1.493.315.637
|% 4,51
|
|KRDMD
|14,83
|1.349.358.084
|% 0,34
|
|THYAO
|26,46
|1.084.189.173
|% -0,60
|
|GARAN
|11,89
|979.069.831
|% 0,25
|
|EREGL
|34,52
|966.237.671
|% 0,35
|
|KARSN
|4,13
|726.872.897
|% 6,17
|
|DOHOL
|3,34
|375.713.489
|% 0,30
|
|ODAS
|1,55
|171.070.877
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,77
|392.160.889
|% 0,53
|
|KRDMD
|14,83
|1.349.358.084
|% 0,34
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7889
|14,7992
|% 0,13
|
|Euro
|16,2686
|16,2915
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,2569
|19,3535
|% 0,43
|
|Frank
|15,7142
|15,8089
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9364
|3,9561
|% 0,14
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-19,75
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-8,48
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-77,00
|
|Tam
|6.055
|6.208
|-60,37
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|-29,20
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|-14,60
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,16
|
Seans Raporu
13:39
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866