***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.03.2022 16:16
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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16.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.077,958942 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011101
BIST
17:372.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 44,32
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:3714,7326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1171
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:3716,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2003
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:37921,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,43
|Açılış
|: 921,12
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PENTA
|346,50
|49.162.058
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|44.207.934
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.904.221
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.576.670
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.897.697
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.587.176
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.940.003
|% -9,96
|
|TETMT
|264,10
|9.535.729
|% -3,89
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EREGL
|35,54
|2.836.706.600
|% 3,68
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|THYAO
|27,80
|2.282.386.114
|% 0,36
|
|FROTO
|304,10
|1.688.935.855
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,41
|936.566.935
|% 3,96
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,91
|821.694.340
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,26
|330.609.513
|% 1,35
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7309
|14,7419
|% 0,86
|
|Euro
|16,3273
|16,3712
|% 1,37
|
|Sterlin
|19,2368
|19,3332
|% 0,47
|
|Frank
|15,6247
|15,7188
|% 1,06
|
|Riyal
|3,9095
|3,9291
|% 0,73
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,71
|
|Altın Gr.
|919
|920
|14,97
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,35
|