***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2022 15:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.069,146442 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011756
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0392
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0346
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05922,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,29
|Açılış
|: 921,83
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8255
|14,8341
|% 0,30
|
|Euro
|16,3822
|16,3932
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,5146
|19,6124
|% 0,42
|
|Frank
|15,8752
|15,9708
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9398
|3,9596
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,40
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|5,93
|