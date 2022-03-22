***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2022 14:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.069,098851 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011939
BIST
14:022.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,82
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
14:0214,8176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
14:0216,3142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0245
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
14:02918,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,11
|Açılış
|: 919,01
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ENSRI
|15,40
|1.417.678
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.769.566
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|20.966.195
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,12
|35.542.313
|% 9,37
|
|KARTN
|55,50
|66.100.903
|% 8,29
|
|PKENT
|286,80
|108.775.313
|% -9,98
|
|AYEN
|11,99
|75.631.767
|% -9,24
|
|SANEL
|7,24
|6.380.506
|% -4,61
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,38
|2.674.324.362
|% 4,87
|
|THYAO
|28,34
|2.593.881.153
|% 1,50
|
|KRDMD
|15,18
|1.939.890.039
|% 0,80
|
|FROTO
|306,20
|723.027.737
|% 2,24
|
|GARAN
|11,89
|721.250.283
|% 0,51
|
|ODAS
|1,65
|220.356.228
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,18
|1.939.890.039
|% 0,80
|
|THYAO
|28,34
|2.593.881.153
|% 1,50
|
|DOHOL
|3,64
|311.884.779
|% 1,39
|
|EREGL
|33,38
|2.674.324.362
|% 4,87
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8145
|14,8176
|% -0,06
|
|Euro
|16,3005
|16,3142
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,5253
|19,6232
|% 0,29
|
|Frank
|15,7902
|15,8853
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9393
|3,9591
|% -0,04
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-7,63
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|-20,00
|
|Tam
|6.068
|6.219
|-17,29
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-8,36
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-4,18
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,58
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17KRSTL
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 879 adet işlem
-
14:16ISDMR
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 27.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 727, 421 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 15 kaybederek (% -0.74 ) 2, 418
-
14:15XU100
Endeks 2, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 18, 461.00 milyon TL de
-
14:15ISDMR
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 718, 480 adet işlem