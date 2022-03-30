***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2022 15:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,812131 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013996
BIST
15:512.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 17,40
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
15:5114,6831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1104
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
15:5116,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0400
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3300
En Düşük
16,2800
15:51909,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 10,19
|Açılış
|: 909,55
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,33
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ULUSE
|103,00
|11.156.287
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|305.988.374
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|AKFGY
|3,42
|112.437.644
|% 7,89
|
|DZGYO
|2,61
|62.801.136
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|195.467.611
|% -9,98
|
|PKENT
|214,90
|32.853.568
|% -8,51
|
|THYAO
|31,88
|3.799.610.952
|% 0,76
|
|ASELS
|24,48
|1.615.596.902
|% 2,34
|
|GARAN
|12,18
|1.584.172.848
|% 0,58
|
|SISE
|15,23
|1.109.267.830
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,06
|992.894.287
|% 1,50
|
|YKBNK
|4,06
|992.894.287
|% 1,50
|
|ODAS
|1,62
|322.677.688
|% -1,22
|
|ADESE
|0,77
|126.160.514
|% 6,94
|
|EKGYO
|2,36
|384.785.110
|% -0,42
|
|CEMAS
|1,16
|188.687.372
|% 2,65
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6792
|14,6831
|% 0,76
|
|Euro
|16,2900
|16,3000
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2458
|19,3423
|% 1,18
|
|Frank
|15,7679
|15,8629
|% 1,14
|
|Riyal
|3,9006
|3,9201
|% 0,75
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,17
|
|Altın Gr.
|909
|909
|10,07
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|73,00
|
|Tam
|5.998
|6.148
|73,79
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|35,69
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|17,85
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,85
|
Seans Raporu
15:51
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16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 83 artarak (% 0.85 ) 2, 467
-
16:06XU100
Endeks 2, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 24, 561.00 milyon TL de
-
16:06DERIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 714 adet işlem
-
16:05SKTAS
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 458, 766 adet işlem
-
16:04ALKIM
Yüzde 6.23 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 018, 796 adet işlem