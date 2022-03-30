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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.03.2022 15:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,812131 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013996


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ULUSE 103,00 11.156.287 % 9,98  
ISFIN 3,43 305.988.374 % 9,94  
KLNMA 15,80 1.540.043 % 9,72  
DENGE 1,50 1.250.174 % 7,91  
AKFGY 3,42 112.437.644 % 7,89  
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Sterlin 19,2458 19,3423 % 1,18  
Frank 15,7679 15,8629 % 1,14  
Riyal 3,9006 3,9201 % 0,75  
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Altın Ons 1.926 1.927 7,17  
Altın Gr. 909 909 10,07  
Cumhuriyet 6.026 6.117 73,00  
Tam 5.998 6.148 73,79  
Yarım 2.899 2.974 35,69  
Çeyrek 1.454 1.487 17,85  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,12  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,12  
B. Petrol 111 111 2,85  
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