***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.04.2022 14:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,617195 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015387
BIST
17:452.305
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 52,93
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.305
En Düşük
2.264
17:4514,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0247
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4516,1832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0347
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:45914,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,97
|Açılış
|: 914,11
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ASUZU
|88,00
|193.393.144
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.837.408
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.155.604
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|123.686.220
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.122.548
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,64
|1.840.628.495
|% -5,53
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,87
|22.497.467
|% -4,19
|
|MZHLD
|31,52
|2.298.743
|% -4,08
|
|GARAN
|12,61
|3.900.564.838
|% 1,29
|
|THYAO
|33,24
|2.945.365.328
|% 1,40
|
|KRDMD
|15,84
|2.798.067.635
|% 1,54
|
|SISE
|16,17
|2.560.010.985
|% 5,20
|
|AKBNK
|7,64
|2.498.498.871
|% 4,51
|
|EKGYO
|2,51
|1.711.907.592
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,64
|2.498.498.871
|% 4,51
|
|KARSN
|5,64
|1.840.628.495
|% -5,53
|
|GARAN
|12,61
|3.900.564.838
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,17
|1.244.990.206
|% 1,46
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6933
|14,7064
|% 0,16
|
|Euro
|16,1650
|16,1821
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,2386
|19,3351
|% 0,21
|
|Frank
|15,8166
|15,9119
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9075
|3,9271
|% 0,13
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,11
|
Seans Raporu
17:43
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17:58ASUZU
Yüzde 9.94 oranında artışla 87.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 313, 618 adet işlem
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17:56GZNMI
Yüzde 9.52 oranında artışla 48.56 lira fiyatla işlem gören hissede 686, 613 adet işlem
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 85 artarak (% 2.55 ) 2, 565
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17:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ASUZU, ARMDA
-
17:54XU100
Endeks 2, 302 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 46, 088.00 milyon TL de