***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2022 16:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,569858 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015942
BIST
16:392.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 30,74
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:3914,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0414
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:3916,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:39919,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,65
|Açılış
|: 919,20
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ULUSE
|150,70
|14.789.129
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.693.958
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.734.990
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|51.004.216
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.862.046
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,93
|70.548.323
|% -9,55
|
|LIDER
|18,73
|743.618.044
|% -8,63
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.685.851
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,40
|3.326.057
|% -4,00
|
|THYAO
|34,74
|4.294.627.574
|% 3,83
|
|ASELS
|26,16
|2.901.152.418
|% 3,24
|
|KRDMD
|15,91
|2.719.733.254
|% 0,38
|
|GARAN
|12,60
|2.568.085.238
|% -0,24
|
|SISE
|16,64
|2.305.115.819
|% 2,27
|
|ODAS
|1,91
|780.834.133
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,56
|855.315.919
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,24
|1.173.006.325
|% 0,71
|
|GARAN
|12,60
|2.568.085.238
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,77
|1.565.692.910
|% 0,65
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7167
|14,7200
|% 0,28
|
|Euro
|16,1492
|16,1582
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,3111
|19,4080
|% 0,57
|
|Frank
|15,8624
|15,9580
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9125
|3,9322
|% 0,26
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,08
|
|Altın Gr.
|917
|917
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.051
|6.201
|43,57
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|21,07
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,74
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:53ACSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 548, 609 adet işlem
-
16:52TMSN
Yüzde 8.37 oranında artışla 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 735, 070 adet işlem
-
16:51OSMEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 25.64 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 311 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 339 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 41, 033.00 milyon TL de
-
16:50SKTAS
Yüzde 5.92 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 239, 948 adet işlem