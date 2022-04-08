***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.04.2022 12:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.059,551862 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017923
BIST
12:432.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 34,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.380
En Düşük
2.361
12:4314,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0199
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:4316,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0172
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:43916,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,72
|Açılış
|: 916,67
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:41
|MZHLD
|34,12
|3.363.278
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.706.945
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.181.717
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|18.118.815
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.188.645
|% -9,78
|
|DERIM
|4,78
|7.977.407
|% -4,40
|
|ASUZU
|99,20
|31.668.066
|% -3,69
|
|PSDTC
|29,40
|12.416.774
|% -3,67
|
|PSDTC
|29,40
|12.416.774
|% -3,67
|
|GARAN
|13,15
|3.249.700.126
|% 4,28
|
|THYAO
|35,58
|1.248.613.482
|% -0,11
|
|ASELS
|26,58
|1.050.800.457
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,32
|976.928.820
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,65
|888.581.123
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,65
|888.581.123
|% 3,52
|
|GARAN
|13,15
|3.249.700.126
|% 4,28
|
|ODAS
|2,20
|452.903.389
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,54
|836.077.877
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,32
|976.928.820
|% 3,48
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7491
|14,7537
|% 0,11
|
|Euro
|16,0206
|16,0565
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,1855
|19,2817
|% -0,09
|
|Frank
|15,7089
|15,8035
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 0,16
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,43
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|-0,25
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|-0,12
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,77
|