***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.04.2022 16:03
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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11.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.059,417500 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019159
BIST
15:512.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 38,54
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:5114,6611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0823
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6566
15:5115,9913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0546
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9835
15:51928,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,66
|Açılış
|: 928,10
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ISFIN
|4,62
|435.585.853
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.882.868
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.298.292
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.140.471
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|12.106.508
|% 9,94
|
|MARTI
|1,88
|95.295.533
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,32
|25.066.153
|% -4,87
|
|FORMT
|1,51
|97.113.705
|% -3,82
|
|KUYAS
|5,58
|8.569.235
|% -3,79
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,50
|4.820.348.115
|% 3,34
|
|GARAN
|13,56
|4.465.566.312
|% 1,95
|
|KRDMD
|16,13
|2.659.359.709
|% 2,35
|
|ASELS
|28,16
|2.394.103.501
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,94
|2.225.792.759
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,68
|1.315.680.597
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,94
|2.225.792.759
|% 5,78
|
|TSKB
|1,71
|687.850.997
|% 7,55
|
|GARAN
|13,56
|4.465.566.312
|% 1,95
|
|ODAS
|2,19
|641.974.406
|% -2,23
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6523
|14,6611
|% -0,56
|
|Euro
|15,9757
|15,9913
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,0897
|19,1854
|% -0,37
|
|Frank
|15,6786
|15,7730
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9049
|3,9244
|% -0,37
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|17,99
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.133
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.112
|6.264
|27,35
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|13,23
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,20
|
|B. Petrol
|98,34
|98,34
|-4,44
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06ISFIN
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 711, 044 adet işlem
-
16:05GEDZA
Yüzde 5.10 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 403 adet işlem
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, PGSUS, YKBNK
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 71 artarak (% 1.57 ) 2, 185
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, DURDO, ISFIN, ACSEL, MMCAS, KONKA, SANKO, IHAAS, DOHOL, TRGYO