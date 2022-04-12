***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2022 12:57
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.059,370189 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019546
BIST
13:182.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,70
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:1814,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:1815,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0094
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:18923,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,02
|Açılış
|: 923,17
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:18
|CLEBI
|257,60
|78.807.704
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,25
|302.432.532
|% 8,70
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|SANKO
|12,21
|56.694.685
|% 7,20
|
|OYLUM
|2,33
|2.234.301
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|27.560.651
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.039.272
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.107.844
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,68
|2.775.141.056
|% 1,44
|
|GARAN
|13,62
|1.743.200.799
|% -1,87
|
|SISE
|17,25
|1.612.502.829
|% 1,11
|
|KRDMD
|16,20
|1.321.634.816
|% 0,06
|
|YKBNK
|4,97
|1.266.361.334
|% -1,00
|
|ODAS
|2,32
|775.672.424
|% 6,42
|
|EKGYO
|2,69
|794.563.368
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,76
|1.054.596.995
|% -4,33
|
|YKBNK
|4,97
|1.266.361.334
|% -1,00
|
|TSKB
|1,67
|362.916.431
|% -4,02
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6835
|14,6863
|% 0,17
|
|Euro
|15,9625
|15,9747
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,0360
|19,1314
|% -0,06
|
|Frank
|15,6721
|15,7665
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9036
|3,9231
|% 0,13
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|1,79
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.203
|5,00
|
|Tam
|6.085
|6.236
|15,79
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|7,64
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,31
|