***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.04.2022 11:39
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,367967 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020395
BIST
12:262.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,45
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
12:2614,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0258
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6200
En Düşük
14,5748
12:2616,0019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0880
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,0019
En Düşük
15,8849
12:26925,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,00
|Açılış
|: 925,23
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,65
BIST En Aktif Hisseler12:24
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|EKGYO
|2,94
|1.978.836.655
|% 8,49
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|MEPET
|3,25
|24.582.153
|% 7,62
|
|SELGD
|4,65
|5.251.343
|% 6,90
|
|ISGYO
|12,04
|6.744.158
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,40
|3.518.795
|% -4,03
|
|CRDFA
|2,27
|33.131.002
|% -3,40
|
|THYAO
|36,84
|2.827.384.938
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,94
|1.978.836.655
|% 8,49
|
|EREGL
|35,12
|859.427.107
|% -0,11
|
|GARAN
|13,62
|832.166.585
|% -0,15
|
|KRDMD
|16,05
|694.979.622
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,94
|1.978.836.655
|% 8,49
|
|ODAS
|2,36
|421.210.555
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,83
|678.259.187
|% 0,26
|
|TSKB
|1,74
|235.004.437
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,29
|262.422.043
|% 4,57
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6133
|14,6200
|% 0,18
|
|Euro
|15,9793
|15,9977
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,1559
|19,2520
|% 0,38
|
|Frank
|15,5749
|15,6687
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8857
|3,9052
|% 0,15
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-7,92
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.128
|6.221
|-13,00
|
|Tam
|6.101
|6.253
|-12,88
|
|Yarım
|2.949
|3.025
|-6,23
|
|Çeyrek
|1.479
|1.512
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,43
|