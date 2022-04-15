***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2022 11:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,513826 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021031
BIST
12:112.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,45
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
12:1114,6349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0312
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
12:1115,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
12:11928,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,72
|Açılış
|: 928,83
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler12:11
|IHAAS
|16,94
|17.720.820
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.659.991
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.717.617
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|GZNMI
|33,70
|11.782.806
|% 7,53
|
|OYLUM
|2,32
|4.548.576
|% -4,92
|
|ERSU
|5,06
|29.911.719
|% -4,53
|
|ACSEL
|35,64
|6.006.529
|% -3,68
|
|SELGD
|4,25
|1.310.463
|% -3,63
|
|ALBRK
|1,91
|24.754.399
|% -3,54
|
|THYAO
|37,40
|1.060.409.446
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,90
|970.380.622
|% -2,68
|
|GARAN
|13,63
|557.711.207
|% -0,51
|
|SISE
|17,35
|464.604.967
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,94
|429.919.677
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,90
|970.380.622
|% -2,68
|
|TSKB
|1,87
|321.541.682
|% 1,08
|
|ODAS
|2,34
|250.714.315
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,12
|375.748.779
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,18
|66.145.746
|% -0,84
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6330
|14,6349
|% 0,21
|
|Euro
|15,8366
|15,8487
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0597
|19,1553
|% 0,05
|
|Frank
|15,4687
|15,5619
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8903
|3,9098
|% 0,16
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,62
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:24IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 674, 733 adet işlem
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 67 kaybederek (% -0.03 ) 2, 231
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, MANAS, IHAAS, OYYAT
-
12:23
MANAS, PEKGY, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 134 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 101 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem