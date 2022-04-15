***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.04.2022 11:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. B4YO Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 31.03.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.008,181505 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021042
BIST
12:302.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,69
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
12:3014,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0354
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
12:3015,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
12:30928,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 928,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler12:28
|IHAAS
|16,94
|17.739.759
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|126.055.192
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.803.953
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|PAMEL
|121,00
|23.986.870
|% 8,04
|
|ERSU
|5,07
|30.786.111
|% -4,34
|
|OYLUM
|2,34
|4.763.890
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.537.550
|% -3,85
|
|ALBRK
|1,91
|24.985.860
|% -3,54
|
|DOBUR
|49,98
|3.098.628
|% -3,14
|
|THYAO
|37,44
|1.089.187.919
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,92
|1.012.454.596
|% -2,01
|
|GARAN
|13,63
|576.517.306
|% -0,51
|
|SISE
|17,38
|485.177.574
|% 0,17
|
|SAHOL
|21,92
|454.595.134
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,92
|1.012.454.596
|% -2,01
|
|TSKB
|1,88
|339.572.384
|% 1,62
|
|ODAS
|2,34
|252.570.972
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,12
|381.492.217
|% -0,39
|
|KARSN
|5,53
|357.947.446
|% 2,79
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6339
|14,6360
|% 0,22
|
|Euro
|15,8376
|15,8581
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0690
|19,1646
|% 0,10
|
|Frank
|15,4692
|15,5623
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% 0,16
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|4,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|10,93
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,28
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|