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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.04.2022 12:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.057,621465 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022264


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BIST En Aktif Hisseler16:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 21,20 10.450.622 % 9,90  
ALCAR 329,60 99.932.319 % 8,74  
DAGI 3,50 44.768.444 % 8,70  
AYEN 17,16 22.985.302 % 8,13  
NTHOL 11,86 104.076.522 % 7,14  
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16:20 Alış Satış %  
Dolar 14,6715 14,6751 % 0,17  
Euro 15,9026 15,9162 % 0,63  
Sterlin 19,0896 19,1853 % 0,55  
Frank 15,4017 15,4945 % 0,52  
Riyal 3,9009 3,9205 % 0,16  
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16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 -3,16  
Altın Gr. 919 919 0,44  
Cumhuriyet 6.097 6.190 -52,00  
Tam 6.071 6.223 -45,88  
Yarım 2.934 3.010 -22,19  
Çeyrek 1.472 1.505 -11,09  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,10  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,03  
B. Petrol 108 108 0,91  
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