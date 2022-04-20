***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 12:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.057,621465 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022264
BIST
16:202.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,85
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:2014,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6761
En Düşük
14,6396
16:2015,9162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1002
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:20918,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 918,73
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DAGHL
|21,20
|10.450.622
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,60
|99.932.319
|% 8,74
|
|DAGI
|3,50
|44.768.444
|% 8,70
|
|AYEN
|17,16
|22.985.302
|% 8,13
|
|NTHOL
|11,86
|104.076.522
|% 7,14
|
|EDATA
|16,42
|44.965.510
|% -8,78
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|30.023.052
|% -4,88
|
|THYAO
|38,82
|3.373.587.212
|% 0,15
|
|SISE
|18,32
|2.234.288.688
|% 1,95
|
|GARAN
|14,23
|2.068.945.038
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,29
|1.511.724.257
|% 1,34
|
|TUPRS
|255,70
|1.315.737.500
|% -0,04
|
|ODAS
|2,57
|859.325.882
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,29
|1.511.724.257
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,92
|706.927.822
|% 0,69
|
|TSKB
|2,02
|399.890.194
|% 1,00
|
|ZOREN
|2,24
|353.992.297
|% 2,75
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6715
|14,6751
|% 0,17
|
|Euro
|15,9026
|15,9162
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0896
|19,1853
|% 0,55
|
|Frank
|15,4017
|15,4945
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,16
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,16
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.071
|6.223
|-45,88
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|-22,19
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-11,09
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34AYEN
Yüzde 8.19 oranında artışla 17.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 255 adet işlem
-
16:33YKSLN
Yüzde 5.23 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 821, 338 adet işlem
-
16:32ALGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 41.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 539, 882 adet işlem
-
16:31DAGI
Yüzde 8.70 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 219, 896 adet işlem
-
16:30AYEN
Yüzde 8.00 oranında artışla 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 397, 961 adet işlem