***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2022 15:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.056,911248 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022672
BIST
15:542.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,70
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
15:5414,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7007
En Düşük
14,6564
15:5416,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1011
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:54920,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,67
|Açılış
|: 920,59
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IHAAS
|19,25
|12.486.257
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.039.661
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.342.930
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.920.884
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,40
|12.993.458
|% 8,81
|
|HUNER
|3,20
|157.304.067
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|50,00
|7.199.536
|% -4,12
|
|MEPET
|3,50
|6.540.027
|% -3,85
|
|MANAS
|26,36
|61.704.634
|% -3,73
|
|THYAO
|39,80
|3.578.078.400
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,14
|2.730.299.006
|% 7,90
|
|GARAN
|14,44
|2.591.809.415
|% 1,76
|
|KRDMD
|16,36
|1.865.313.075
|% 0,99
|
|ASELS
|28,22
|1.569.267.970
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,14
|2.730.299.006
|% 7,90
|
|ODAS
|2,57
|645.849.598
|% -1,53
|
|VAKBN
|4,65
|1.099.067.132
|% 5,68
|
|YKBNK
|5,33
|1.188.234.196
|% 0,38
|
|TSKB
|2,03
|416.221.991
|% 1,50
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6960
|14,6999
|% 0,19
|
|Euro
|16,0244
|16,0330
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,1132
|19,2090
|% -0,01
|
|Frank
|15,4174
|15,5102
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9065
|3,9260
|% 0,17
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-9,10
|
|Altın Gr.
|919
|920
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|8,03
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,89
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|1,94
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,08
|