***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 15:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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21.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.056,625817 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022910
BIST
16:162.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -14,56
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.537
16:1614,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0523
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
16:1615,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0311
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
16:16916,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,18
|Açılış
|: 916,37
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TIRE
|13,90
|104.027.425
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.585.084
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.534.807
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,80
|8.664.819
|% 8,05
|
|TDGYO
|7,88
|25.096.531
|% -7,18
|
|OLMK
|8,50
|38.744.390
|% -5,97
|
|KRSTL
|7,45
|70.090.482
|% -5,93
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|ATLAS
|1,49
|3.774.272
|% -5,10
|
|THYAO
|41,08
|5.153.677.776
|% 2,24
|
|ASELS
|28,22
|2.384.962.302
|% -1,05
|
|SISE
|18,37
|2.065.644.485
|% 0,49
|
|GARAN
|14,52
|1.941.296.133
|% 0,21
|
|PETKM
|10,66
|1.364.821.627
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,03
|1.296.642.420
|% -2,26
|
|ODAS
|2,63
|933.386.080
|% 3,95
|
|TSKB
|2,08
|493.713.284
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,29
|1.045.071.165
|% -1,12
|
|VAKBN
|4,84
|676.013.565
|% 1,89
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7473
|14,7552
|% 0,36
|
|Euro
|15,9760
|15,9968
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9475
|19,0425
|% -0,79
|
|Frank
|15,3805
|15,4732
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9208
|3,9404
|% 0,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-14,32
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,72
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,24
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,61
|
Seans Raporu
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