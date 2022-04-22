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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.04.2022 15:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.056,625817 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022910


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 13,90 104.027.425 % 9,97  
UFUK 19,52 482.916 % 9,97  
DAGHL 25,64 6.585.084 % 9,95  
KLSYN 2,16 64.534.807 % 9,64  
IHAAS 20,80 8.664.819 % 8,05  
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Altın Gr. 917 917 -5,80  
Cumhuriyet 6.099 6.191 -8,00  
Tam 6.072 6.223 -6,72  
Yarım 2.935 3.010 -3,24  
Çeyrek 1.472 1.505 -1,63  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 -0,45  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 -0,21  
B. Petrol 107 107 -1,61  
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