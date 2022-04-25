***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.04.2022 18:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 25.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.055,974779 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023608
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0756
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05900,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -14,94
|Açılış
|: 900,73
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7711
|14,7729
|% 0,20
|
|Euro
|15,8321
|15,8460
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,7524
|18,8465
|% -0,62
|
|Frank
|15,3467
|15,4391
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-36,49
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,79
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem