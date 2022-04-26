***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2022 13:15
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 26.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.055,100556 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023779
BIST
14:052.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,93
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
14:0514,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:0515,8163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0174
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:05906,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,01
|Açılış
|: 906,94
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|27.704.077
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,80
|59.646.101
|% 9,18
|
|LIDFA
|5,72
|25.631.362
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.903.255
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,80
|16.659.519
|% -6,43
|
|PAMEL
|111,40
|14.319.112
|% -3,97
|
|THYAO
|40,00
|4.158.940.120
|% 1,01
|
|KRDMD
|15,26
|1.767.550.301
|% 1,33
|
|TUPRS
|251,70
|1.021.477.679
|% -2,97
|
|SISE
|17,77
|984.558.866
|% -0,89
|
|EREGL
|34,46
|950.201.650
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,74
|655.817.535
|% -0,72
|
|ODAS
|2,49
|372.036.413
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,09
|681.055.102
|% -0,78
|
|TSKB
|1,95
|232.931.162
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,26
|1.767.550.301
|% 1,33
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7867
|14,7891
|% 0,14
|
|Euro
|15,8117
|15,8269
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7398
|18,8338
|% -0,19
|
|Frank
|15,3763
|15,4689
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9309
|3,9506
|% 0,07
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|10,02
|
|Altın Gr.
|906
|906
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.025
|6.116
|17,00
|
|Tam
|5.998
|6.147
|18,10
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|8,76
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,38
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,33
|