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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.04.2022 13:15
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 26.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.055,100556 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023779


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DAGHL 31,02 3.688.309 % 10,00  
OTTO 33,90 1.840.149 % 9,99  
SAFKR 7,83 27.704.077 % 9,97  
UFUK 23,60 898.405 % 9,97  
ACSEL 42,80 59.646.101 % 9,18  
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Altın Gr. 906 906 3,83  
Cumhuriyet 6.025 6.116 17,00  
Tam 5.998 6.147 18,10  
Yarım 2.899 2.974 8,76  
Çeyrek 1.454 1.487 4,38  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,15  
Gümüş Gr. 11,28 11,29 0,05  
B. Petrol 102 102 0,33  
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