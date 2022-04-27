***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.04.2022 11:28
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,754340 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024171
BIST
13:372.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,65
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:3714,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0275
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
13:3715,7386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0080
|Açılış
|: 15,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
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15,7886
En Düşük
15,6882
13:37903,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,93
|Açılış
|: 903,43
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:37
|UFUK
|25,96
|1.432.966
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.144.131
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,18
|21.462.667
|% 9,65
|
|EUHOL
|2,55
|38.693.104
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,29
|56.521.423
|% -6,90
|
|ALBRK
|1,35
|32.437.064
|% -6,08
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|GENTS
|4,07
|10.387.114
|% -5,13
|
|THYAO
|38,72
|2.099.566.668
|% -0,97
|
|KRDMD
|14,80
|1.356.603.667
|% 1,02
|
|EREGL
|33,48
|1.207.123.761
|% 1,21
|
|SISE
|17,53
|1.056.010.223
|% -0,45
|
|ASELS
|25,08
|982.636.228
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,61
|667.422.126
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,89
|964.074.390
|% -1,01
|
|ODAS
|2,38
|312.860.673
|% 0,42
|
|TSKB
|1,86
|177.177.813
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,80
|1.356.603.667
|% 1,02
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8209
|14,8261
|% 0,19
|
|Euro
|15,7295
|15,7386
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,6056
|18,6989
|% 0,31
|
|Frank
|15,3239
|15,4162
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,18
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-9,97
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.986
|6.135
|-32,93
|
|Yarım
|2.893
|2.968
|-15,93
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|-7,96
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
|