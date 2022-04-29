***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.04.2022 11:21
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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28.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,660077 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025390
BIST
11:242.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,76
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.423
11:2414,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0401
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8297
En Düşük
14,7579
11:2415,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1298
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,6880
En Düşük
15,5143
11:24912,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,07
|Açılış
|: 912,49
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,73
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler11:22
|CEMTS
|25,96
|34.981.842
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|5.325.013
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.203.865
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|27.111.852
|% 9,83
|
|MERKO
|3,70
|16.418.405
|% 9,79
|
|LIDER
|22,86
|83.060.592
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|12.790.631
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|28,40
|13.362.154
|% -7,00
|
|ENJSA
|13,85
|112.978.246
|% -5,85
|
|THYAO
|40,98
|1.436.866.097
|% 1,19
|
|SISE
|17,82
|357.435.098
|% 0,62
|
|AKBNK
|8,99
|355.629.807
|% 0,22
|
|GARAN
|15,00
|332.382.248
|% 0,13
|
|EREGL
|33,52
|322.095.023
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,66
|203.912.719
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,18
|78.875.977
|% -2,48
|
|ODAS
|2,45
|151.652.186
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,90
|240.989.886
|% -0,20
|
|AKBNK
|8,99
|355.629.807
|% 0,22
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8206
|14,8246
|% 0,24
|
|Euro
|15,6732
|15,6799
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,5568
|18,6499
|% 1,06
|
|Frank
|15,2339
|15,3257
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9392
|3,9590
|% 0,26
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,35
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,47
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,12
|