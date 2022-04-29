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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.04.2022 11:21
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.04.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.058,660077 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025390


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMTS 25,96 34.981.842 % 10,00  
YUNSA 24,74 5.325.013 % 9,96  
UFUK 31,38 3.203.865 % 9,95  
KNFRT 5,14 27.111.852 % 9,83  
MERKO 3,70 16.418.405 % 9,79  
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11:22 Alış Satış %  
Dolar 14,8206 14,8246 % 0,24  
Euro 15,6732 15,6799 % 0,78  
Sterlin 18,5568 18,6499 % 1,06  
Frank 15,2339 15,3257 % 0,56  
Riyal 3,9392 3,9590 % 0,26  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 21,35  
Altın Gr. 913 913 12,47  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 0,34  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,19  
B. Petrol 108 108 1,12  
Seans Raporu 11:22
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