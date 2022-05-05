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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.05.2022 16:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 05.05.2022 TARİHLİ FON PAY BİLDİRİMİ: 1.057.687312 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026634


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