***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2022 16:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 05.05.2022 TARİHLİ FON PAY BİLDİRİMİ: 1.057.687312 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026634
BIST
17:172.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 37,97
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:1714,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1296
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:1715,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0631
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:17903,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,38
|Açılış
|: 903,97
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:17
|IMASM
|18,15
|6.548.611
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.186.693
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.457.345
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.773.242
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,44
|35.746.772
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,23
|144.784.636
|% -7,43
|
|AKGRT
|3,16
|62.889.190
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,74
|2.808.021.202
|% 3,42
|
|THYAO
|42,38
|2.467.850.853
|% 2,71
|
|EREGL
|33,72
|1.300.382.206
|% 0,48
|
|TUPRS
|244,70
|1.234.087.590
|% 4,48
|
|AKBNK
|8,87
|1.208.513.060
|% -0,56
|
|ODAS
|2,66
|1.030.678.045
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,72
|669.536.914
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,89
|1.012.856.932
|% 0,41
|
|SISE
|18,74
|2.808.021.202
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,87
|1.208.513.060
|% -0,56
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8569
|14,8624
|% 0,88
|
|Euro
|15,7075
|15,7228
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,3301
|18,4221
|% -1,17
|
|Frank
|15,0389
|15,1295
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9504
|3,9702
|% 0,95
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|6,95
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,15
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,74
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 33 artarak (% 1.64 ) 2, 749
-
17:32XU100
Endeks 2, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 31, 034.00 milyon TL de
-
17:32MNDRS
Yüzde 6.84 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 256, 338 adet işlem
-
17:31SANKO
Yüzde 6.24 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 230 adet işlem
-
17:30ALKA
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 101 adet işlem