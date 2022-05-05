***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2022 17:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 29.04.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI: 1.016766 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026639
BIST
17:082.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 40,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:0814,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1297
|Açılış
|: 14,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:0815,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0570
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:08903,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,08
|Açılış
|: 903,66
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:08
|CRDFA
|2,75
|27.180.261
|% 10,00
|
|IMASM
|18,15
|6.508.082
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.421.308
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.763.499
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,25
|142.201.376
|% -7,08
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|LIDER
|22,02
|212.787.798
|% -3,67
|
|IHAAS
|20,90
|1.839.610
|% -3,60
|
|ODAS
|2,66
|936.396.173
|% 8,57
|
|PGSUS
|134,90
|240.110.165
|% 0,90
|
|BASGZ
|15,08
|227.694.090
|% 3,22
|
|LIDER
|22,02
|212.787.798
|% -3,67
|
|ENJSA
|14,19
|167.688.328
|% 0,71
|
|MOBTL
|1,74
|37.442.788
|% 0,00
|
|TURSG
|5,09
|87.933.058
|% -0,78
|
|HUNER
|3,12
|52.349.760
|% 2,63
|
|BNTAS
|3,65
|61.030.381
|% 9,28
|
|BASGZ
|15,08
|227.694.090
|% 3,22
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8569
|14,8625
|% 0,88
|
|Euro
|15,7008
|15,7167
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,3386
|18,4306
|% -1,13
|
|Frank
|15,0408
|15,1315
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,94
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,92
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,50
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-20,80
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-10,06
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,27
|
Seans Raporu
17:08
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, AKBNK
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 79 artarak (% 1.69 ) 2, 218
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17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, GARFA, TRCAS, TIRE, KONKA, UFUK, CRDFA, KRTEK, ISFIN, CELHA
-
17:22
BRKSN, CEMTS, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:22
AYEN, YONGA, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında