***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2022 17:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 29.04.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI :2,012.678196 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026641
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1353
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8718
En Düşük
14,7014
18:0515,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
18:05900,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,63
|Açılış
|: 900,21
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.755.739
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.242.271
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.223.595
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.167.639
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.871.961
|% -9,97
|
|DITAS
|25,94
|40.300.379
|% -9,62
|
|ALMAD
|2,23
|2.822.620
|% -7,85
|
|TSPOR
|5,21
|163.762.490
|% -7,79
|
|MMCAS
|2,63
|468.039
|% -7,07
|
|THYAO
|42,62
|3.219.402.401
|% 3,30
|
|SISE
|18,84
|3.216.436.429
|% 3,97
|
|AKBNK
|8,82
|1.487.933.814
|% -1,12
|
|EREGL
|33,60
|1.486.079.011
|% 0,12
|
|TUPRS
|244,80
|1.394.031.111
|% 4,53
|
|ODAS
|2,64
|1.106.240.972
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,70
|721.628.325
|% 1,50
|
|YKBNK
|4,85
|1.138.434.000
|% -0,41
|
|SISE
|18,84
|3.216.436.429
|% 3,97
|
|AKBNK
|8,82
|1.487.933.814
|% -1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8589
|14,8658
|% 0,90
|
|Euro
|15,6447
|15,6698
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,3137
|18,4055
|% -1,26
|
|Frank
|15,0081
|15,0985
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9499
|3,9698
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-0,72
|
|Altın Gr.
|900
|900
|9,63
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem