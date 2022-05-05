***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2022 17:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 29.04.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI :1,004.471239 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026648
BIST
17:392.465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 34,10
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:3914,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1348
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:3915,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0443
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:39902,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 11,68
|Açılış
|: 902,65
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:37
|IMASM
|18,15
|6.610.847
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.187.254
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|13.178.698
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.464.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,36
|36.113.001
|% -8,15
|
|TSPOR
|5,22
|149.057.343
|% -7,61
|
|AKGRT
|3,16
|65.952.460
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,65
|2.916.020.299
|% 2,92
|
|THYAO
|42,46
|2.773.437.693
|% 2,91
|
|EREGL
|33,50
|1.371.815.030
|% -0,18
|
|AKBNK
|8,84
|1.306.561.065
|% -0,90
|
|TUPRS
|243,70
|1.300.489.319
|% 4,06
|
|ODAS
|2,65
|1.061.623.235
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,70
|699.152.530
|% 1,50
|
|YKBNK
|4,87
|1.052.522.194
|% 0,00
|
|SISE
|18,65
|2.916.020.299
|% 2,92
|
|AKBNK
|8,84
|1.306.561.065
|% -0,90
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8600
|14,8710
|% 0,94
|
|Euro
|15,6860
|15,7041
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,3337
|18,4256
|% -1,16
|
|Frank
|15,0302
|15,1207
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,95
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|6,95
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,15
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,74
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 64 artarak (% 1.31 ) 2, 210
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, TRCAS, YUNSA, GZNMI, IMASM, TIRE, KONKA, MRGYO, KRTEK, ISFIN
-
17:52
GARFA, TRCAS, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
AYEN, GOZDE, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 210 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem