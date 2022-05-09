***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2022 12:50
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.057,724824 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027718
BIST
14:252.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,46
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:2515,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0881
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:2515,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0841
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:25898,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -6,95
|Açılış
|: 898,26
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:25
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|16.967.305
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.757
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.706.048
|% 9,94
|
|DEVA
|36,20
|112.690.814
|% -8,68
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,18
|18.161.446
|% -4,92
|
|SANFM
|37,80
|16.113.964
|% -4,55
|
|ALGYO
|35,88
|48.136.055
|% -4,52
|
|THYAO
|42,36
|2.503.379.149
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,07
|2.131.401.311
|% 3,81
|
|SISE
|19,45
|1.785.818.168
|% 0,31
|
|EREGL
|33,06
|1.299.776.669
|% 0,36
|
|TUPRS
|243,80
|1.258.376.210
|% -4,47
|
|EKGYO
|2,66
|569.151.152
|% -1,12
|
|KRDMD
|16,07
|2.131.401.311
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,76
|573.438.278
|% -1,65
|
|KARSN
|5,53
|549.961.728
|% 1,65
|
|SISE
|19,45
|1.785.818.168
|% 0,31
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0237
|15,0331
|% 0,59
|
|Euro
|15,8424
|15,8583
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,4961
|18,5888
|% 0,62
|
|Frank
|15,0811
|15,1719
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9967
|4,0168
|% 0,64
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,38
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-6,95
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.027
|6.180
|-55,17
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-26,69
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,34
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,44
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40BJKAS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 471, 184 adet işlem
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TTKOM, SAHOL
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, KOZAA
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 7 kaybederek (% -0.40 ) 2, 192
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, YBTAS, IMASM, QUAGR, DENGE, UFUK, BOSSA, DERHL, BRKSN