***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.05.2022 12:28
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.068,209581 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028213
BIST
13:432.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,72
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:4315,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1766
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2616
En Düşük
15,0772
13:4316,1305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1894
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1548
En Düşük
15,9282
13:43911,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 11,79
|Açılış
|: 911,07
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:39
|PKENT
|229,40
|68.159.529
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.176.681
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.297.243
|% 9,90
|
|DENGE
|2,02
|26.742.686
|% 9,19
|
|SELVA
|15,82
|9.992.275
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,76
|48.776.698
|% -9,70
|
|GMTAS
|3,04
|18.981.341
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,15
|23.402.567
|% -6,93
|
|KARSN
|5,11
|510.806.706
|% -6,41
|
|SISE
|19,62
|1.605.806.259
|% 1,87
|
|THYAO
|42,58
|1.461.192.845
|% 0,66
|
|KRDMD
|16,50
|1.446.841.407
|% 1,04
|
|EREGL
|34,12
|1.190.927.848
|% 1,79
|
|ASELS
|24,30
|1.155.888.886
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,83
|850.838.374
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|611.480.422
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|510.806.706
|% -6,41
|
|AKBNK
|8,68
|795.702.628
|% 0,23
|
|DOHOL
|3,76
|339.587.257
|% 1,90
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2483
|15,2560
|% 1,13
|
|Euro
|16,0913
|16,1069
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,7599
|18,8540
|% 1,17
|
|Frank
|15,2368
|15,3286
|% 0,79
|
|Riyal
|4,0522
|4,0725
|% 1,06
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|3,92
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,51
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.127
|6.283
|30,81
|
|Yarım
|2.961
|3.039
|14,90
|
|Çeyrek
|1.485
|1.520
|7,45
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,01
|