***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2022 12:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.070,158252 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029690
BIST
14:052.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -61,48
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:0515,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0967
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:0516,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0288
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:05914,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,63
|Açılış
|: 914,26
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:05
|GLBMD
|7,15
|18.703.131
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.664.632
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.882
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,87
|67.233.458
|% 9,60
|
|ULUUN
|11,15
|272.600.212
|% 7,42
|
|LIDFA
|6,21
|700.103
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.220.735
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|836.851
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,50
|2.869.196.551
|% -1,66
|
|SISE
|19,51
|2.146.603.874
|% -2,25
|
|KRDMD
|15,88
|1.565.943.592
|% -4,74
|
|ASELS
|22,88
|1.239.269.991
|% -4,11
|
|EREGL
|32,84
|1.209.292.706
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,68
|675.551.004
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|796.377.988
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,58
|408.620.587
|% -1,92
|
|SISE
|19,51
|2.146.603.874
|% -2,25
|
|ODAS
|2,33
|231.363.449
|% -4,90
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3902
|15,3986
|% 0,63
|
|Euro
|16,1141
|16,1628
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7457
|18,8397
|% 0,31
|
|Frank
|15,3932
|15,4859
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0925
|4,1130
|% 0,61
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-7,33
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,39
|