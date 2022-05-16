***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.05.2022 11:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.068,508677 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030496
BIST
11:452.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,36
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:4515,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0927
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5746
En Düşük
15,4564
11:4516,2697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1563
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:45900,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,57
|Açılış
|: 900,25
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:42
|IMASM
|35,26
|2.264.186
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|45.564.380
|% 9,97
|
|TMPOL
|18,97
|14.979.489
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.598.363
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|3.965.149
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|71.858.946
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.532.338
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.140.763
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,70
|13.301.790
|% -5,41
|
|THYAO
|42,94
|1.446.139.433
|% 1,08
|
|GARAN
|14,98
|672.703.722
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,60
|604.682.399
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,32
|581.290.472
|% -2,23
|
|EKGYO
|2,72
|518.266.014
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,72
|518.266.014
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,46
|352.634.094
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,11
|77.247.177
|% 1,83
|
|KARSN
|5,41
|246.872.755
|% 1,50
|
|GARAN
|14,98
|672.703.722
|% 0,00
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5621
|15,5690
|% 0,59
|
|Euro
|16,2471
|16,2654
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,9614
|19,0565
|% 0,20
|
|Frank
|15,4290
|15,5220
|% 0,26
|
|Riyal
|4,1347
|4,1554
|% 0,51
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-13,09
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,53
|
Seans Raporu
11:42
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11:57OYAYO
Yüzde 5.01 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 416 adet işlem
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11:54XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 11, 009.00 milyon TL de
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11:54ESCOM
Yüzde 5.70 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 163 adet işlem