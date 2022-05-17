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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

17.05.2022 12:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.068,507058 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030795


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BIST En Aktif Hisseler14:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 38,78 67.116.949 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.208.935 % 9,96  
LIDFA 5,54 31.040.220 % 9,92  
ORCAY 19,82 208.549.768 % 9,50  
SERVE 26,90 329.396 % 9,00  
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Dolar 15,8191 15,8306 % 1,86  
Euro 16,6861 16,7303 % 3,02  
Sterlin 19,6501 19,7487 % 2,97  
Frank 15,8272 15,9226 % 2,50  
Riyal 4,2041 4,2252 % 1,83  
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Altın Ons 1.827 1.828 3,46  
Altın Gr. 931 932 20,68  
Cumhuriyet 6.204 6.297 125,00  
Tam 6.169 6.328 117,07  
Yarım 2.982 3.061 56,63  
Çeyrek 1.496 1.530 28,32  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 0,13  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 0,27  
B. Petrol 115 115 0,69  
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