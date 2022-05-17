***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.05.2022 12:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.068,507058 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030795
BIST
14:092.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
14:0915,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2895
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
14:0916,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4901
|Açılış
|: 16,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7303
En Düşük
16,2212
14:09929,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,69
|Açılış
|: 929,70
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler14:09
|IMASM
|38,78
|67.116.949
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.208.935
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|31.040.220
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,82
|208.549.768
|% 9,50
|
|SERVE
|26,90
|329.396
|% 9,00
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.891.031
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|SANKO
|12,63
|21.270.118
|% -8,54
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,80
|2.254.372.548
|% 0,19
|
|SISE
|19,70
|1.554.514.924
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,90
|959.054.692
|% -0,07
|
|EREGL
|32,04
|892.300.851
|% 1,14
|
|AKBNK
|7,86
|813.687.232
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,63
|533.612.567
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,32
|722.312.565
|% -0,46
|
|AKBNK
|7,86
|813.687.232
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,75
|373.032.593
|% 1,08
|
|SISE
|19,70
|1.554.514.924
|% 2,07
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8191
|15,8306
|% 1,86
|
|Euro
|16,6861
|16,7303
|% 3,02
|
|Sterlin
|19,6501
|19,7487
|% 2,97
|
|Frank
|15,8272
|15,9226
|% 2,50
|
|Riyal
|4,2041
|4,2252
|% 1,83
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,46
|
|Altın Gr.
|931
|932
|20,68
|
|Cumhuriyet
|6.204
|6.297
|125,00
|
|Tam
|6.169
|6.328
|117,07
|
|Yarım
|2.982
|3.061
|56,63
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|28,32
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,27
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,69
|