***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2022 11:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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17.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.068,459318 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031093
BIST
13:352.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,17
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.410
En Düşük
2.385
13:3515,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0516
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:3516,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0323
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:35932,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,24
|Açılış
|: 932,69
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ORCAY
|21,90
|86.307.178
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.625.625
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.137
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,48
|83.441.904
|% 8,07
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.876.953
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|MNDRS
|3,38
|18.553.548
|% -5,06
|
|OZRDN
|10,54
|3.093.579
|% -4,96
|
|THYAO
|41,92
|2.330.750.944
|% -0,38
|
|GARAN
|15,03
|939.680.942
|% 0,40
|
|SISE
|20,02
|938.290.102
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,67
|707.230.012
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,32
|628.376.664
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,65
|432.543.083
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,32
|628.376.664
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,18
|106.829.466
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,01
|557.615.364
|% 2,04
|
|GARAN
|15,03
|939.680.942
|% 0,40
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9472
|15,9549
|% 0,33
|
|Euro
|16,7735
|16,7859
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,7410
|19,8400
|% -0,37
|
|Frank
|15,9480
|16,0441
|% 0,02
|
|Riyal
|4,2380
|4,2592
|% 0,24
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,37
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.186
|6.345
|53,47
|
|Yarım
|2.990
|3.069
|25,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,07
|