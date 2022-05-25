***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.05.2022 12:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 25.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.068,164252 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032286
BIST
13:592.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,48
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
13:5916,3355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2597
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
13:5917,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1404
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
13:59972,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,97
|Açılış
|: 972,21
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DAGHL
|27,06
|4.969.902
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|535.083.586
|% 9,98
|
|MZHLD
|57,45
|7.908.058
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.421.809
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.345.060
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.579.572
|% -9,96
|
|SELVA
|8,56
|22.822.804
|% -8,94
|
|NUGYO
|5,75
|32.865.183
|% -6,20
|
|DOGUB
|4,49
|21.952.214
|% -5,47
|
|FENER
|43,52
|156.046.900
|% -5,19
|
|SISE
|20,40
|1.838.651.828
|% 2,93
|
|THYAO
|42,08
|1.329.448.639
|% -0,19
|
|GARAN
|14,56
|1.183.604.934
|% -1,68
|
|ASELS
|23,62
|1.080.949.628
|% 2,43
|
|HEKTS
|29,32
|670.996.822
|% -1,61
|
|SISE
|20,40
|1.838.651.828
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,55
|218.121.486
|% -0,39
|
|GARAN
|14,56
|1.183.604.934
|% -1,68
|
|YKBNK
|4,35
|318.025.997
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,64
|209.241.465
|% 0,28
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3307
|16,3355
|% 1,62
|
|Euro
|17,4154
|17,4370
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,3363
|20,4383
|% 1,08
|
|Frank
|16,8680
|16,9696
|% 1,05
|
|Riyal
|4,3393
|4,3610
|% 1,40
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-14,34
|
|Altın Gr.
|972
|972
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.563
|56,00
|
|Tam
|6.434
|6.596
|55,95
|
|Yarım
|3.110
|3.191
|27,06
|
|Çeyrek
|1.560
|1.595
|13,53
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,25
|