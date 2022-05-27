***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.05.2022 14:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.067,687282 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032917
BIST
15:522.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
15:5216,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
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16,4053
En Düşük
16,3130
15:5217,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0478
|Açılış
|: 17,5500
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,6366
En Düşük
17,4877
15:52977,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,68
|Açılış
|: 977,19
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:50
|HATEK
|21,34
|42.251.776
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.733.433
|% 10,00
|
|AKSA
|54,20
|273.306.154
|% 9,67
|
|ULUUN
|13,83
|186.925.806
|% 7,38
|
|MPARK
|35,60
|152.836.473
|% 7,10
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|374.029.993
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,43
|22.960.518
|% -6,54
|
|NUGYO
|4,74
|121.203.107
|% -5,20
|
|THYAO
|44,74
|3.655.475.783
|% 0,63
|
|KARSN
|6,81
|2.164.505.085
|% 6,41
|
|EREGL
|32,82
|1.536.558.428
|% 1,23
|
|KRDMD
|14,59
|1.411.245.456
|% -0,41
|
|SISE
|20,46
|1.230.985.875
|% -2,11
|
|KARSN
|6,81
|2.164.505.085
|% 6,41
|
|AKFGY
|2,74
|374.029.993
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|494.980.693
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|567.959.493
|% -1,32
|
|HALKB
|5,64
|693.712.405
|% 1,99
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3584
|16,3684
|% 0,12
|
|Euro
|17,5286
|17,5379
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,6462
|20,7498
|% 0,48
|
|Frank
|17,0661
|17,1690
|% 0,52
|
|Riyal
|4,3584
|4,3803
|% 0,32
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|6,66
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|25,95
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|12,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|6,28
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,55
|