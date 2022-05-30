Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.05.2022 15:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.081,787749 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033340


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:392.527
Değişim :  3,60% |  87,91
Açılış :  2.467  
Önceki Kapanış :  2.439  
En Yüksek
2.531 En Düşük
2.467
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
THYAO 49,52 5.291.878.967 % 10,00  
EGEPO 9,46 13.549.479 % 10,00  
MZHLD 66,60 18.512.815 % 9,99  
OZRDN 10,68 2.679.870 % 9,99  
AGHOL 39,00 85.190.792 % 9,98  
daha fazla
15:39 Alış Satış %  
Dolar 16,3842 16,3937 % 1,25  
Euro 17,6296 17,6492 % 1,38  
Sterlin 20,6292 20,7326 % 1,17  
Frank 17,0008 17,1032 % 0,93  
Riyal 4,3560 4,3778 % 1,22  
daha fazla
15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 2,13  
Altın Gr. 978 978 12,79  
Cumhuriyet 6.491 6.589 34,00  
Tam 6.462 6.625 35,89  
Yarım 3.123 3.205 17,36  
Çeyrek 1.567 1.602 8,68  
Gümüş.Ons 22,07 22,10 -0,03  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,11  
B. Petrol 116 116 0,91  
Seans Raporu 15:39
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru