***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.05.2022 15:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.081,787749 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033340
BIST
15:392.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 87,91
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.531
En Düşük
2.467
15:3916,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2026
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
15:3917,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2404
|Açılış
|: 17,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
15:39978,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,79
|Açılış
|: 978,07
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler15:39
|THYAO
|49,52
|5.291.878.967
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.549.479
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|18.512.815
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.679.870
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|85.190.792
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,48
|364.918.455
|% -9,49
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|DAGHL
|26,90
|5.922.784
|% -5,61
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,27
|7.979.004
|% -4,34
|
|THYAO
|49,52
|5.291.878.967
|% 10,00
|
|EREGL
|34,54
|1.877.340.042
|% 5,05
|
|SISE
|21,06
|1.713.257.301
|% 3,24
|
|KARSN
|7,10
|1.670.935.944
|% 3,35
|
|SAHOL
|21,18
|1.593.492.222
|% 4,23
|
|KARSN
|7,10
|1.670.935.944
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,67
|579.241.269
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,56
|773.867.420
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,92
|594.075.173
|% 2,89
|
|AKFGY
|2,48
|364.918.455
|% -9,49
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3842
|16,3937
|% 1,25
|
|Euro
|17,6296
|17,6492
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,6292
|20,7326
|% 1,17
|
|Frank
|17,0008
|17,1032
|% 0,93
|
|Riyal
|4,3560
|4,3778
|% 1,22
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,13
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,79
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|34,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|35,89
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|17,36
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|8,68
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,91
|
Seans Raporu
15:39
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15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
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15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 24 artarak (% 3.80 ) 2, 273
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15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : THYAO, EGEPO, OZRDN, CASA, MZHLD, ALMAD, AGHOL, SANEL
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15:54
SANEL, CLEBI, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:54
GZNMI, FONET, ESCAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında