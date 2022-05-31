***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 12:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 31.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.080,383130 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033528
BIST
12:282.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
12:2816,4290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0488
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4297
En Düşük
16,3367
12:2817,6478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0179
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
12:28978,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 978,20
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MRGYO
|1,54
|17.715.755
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.513.347
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.348.506
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|AKSA
|60,80
|214.449.114
|% 9,35
|
|KZBGY
|69,75
|18.641.942
|% -9,94
|
|AVGYO
|3,13
|15.408.750
|% -6,57
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|SAMAT
|8,17
|10.325.503
|% -3,54
|
|TUREX
|12,29
|10.011.940
|% -3,53
|
|THYAO
|49,18
|3.554.556.116
|% -0,69
|
|SASA
|35,88
|1.164.525.891
|% 4,97
|
|GARAN
|14,72
|1.087.425.774
|% 2,44
|
|TUPRS
|272,30
|1.067.854.383
|% 5,14
|
|ASELS
|24,44
|877.879.492
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,72
|475.817.470
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,05
|629.615.694
|% 2,53
|
|TSKB
|2,25
|307.112.648
|% 6,64
|
|YKBNK
|4,65
|623.869.276
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,28
|146.127.587
|% 2,40
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4195
|16,4290
|% 0,30
|
|Euro
|17,6278
|17,6478
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,6399
|20,7434
|% -0,12
|
|Frank
|17,0596
|17,1624
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3629
|4,3847
|% 0,22
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,31
|
|Altın Gr.
|978
|979
|1,14
|
|Cumhuriyet
|6.501
|6.599
|4,00
|
|Tam
|6.475
|6.636
|8,68
|
|Yarım
|3.130
|3.210
|4,20
|
|Çeyrek
|1.570
|1.605
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,92
|