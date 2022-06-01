***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2022 11:17
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.06.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.080,335053 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033813
BIST
12:052.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 32,33
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:0516,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0433
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:0517,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:05967,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,06
|Açılış
|: 967,34
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:03
|OZRDN
|12,91
|1.919.499
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,18
|206.092.065
|% 9,75
|
|MRGYO
|1,68
|18.598.255
|% 9,09
|
|MZHLD
|79,85
|11.984.569
|% 9,01
|
|PENTA
|486,00
|45.572.822
|% 7,64
|
|AVGYO
|2,84
|23.325.918
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.202.688
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|53.143.578
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,21
|1.509.124
|% -4,33
|
|THYAO
|49,88
|1.986.798.149
|% -0,04
|
|SASA
|37,88
|878.256.804
|% 3,84
|
|KRDMD
|14,98
|784.985.169
|% 1,90
|
|HEKTS
|32,10
|716.628.722
|% 2,49
|
|SISE
|21,16
|668.741.832
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,89
|452.958.865
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,71
|454.650.645
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,30
|121.652.103
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,98
|231.022.808
|% -0,75
|
|KARSN
|7,10
|400.688.682
|% 1,57
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4291
|16,4372
|% 0,25
|
|Euro
|17,6256
|17,6407
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,6165
|20,7199
|% 0,01
|
|Frank
|17,0270
|17,1296
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3696
|4,3915
|% 0,18
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,82
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,81
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17OZRDN
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.91 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 686 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 15, 969.00 milyon TL de
-
12:16AKSEN
Yüzde 8.90 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 670, 734 adet işlem
-
12:15AKSA
Yüzde 5.34 oranında artışla 61.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 645, 905 adet işlem
-
12:14ULUUN
Yüzde 5.83 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 995, 678 adet işlem