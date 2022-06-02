***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 11:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.06.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.080,417201 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034175
BIST
11:452.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:4516,4663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0741
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:4517,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2070
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7030
En Düşük
17,4621
11:45979,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,74
|Açılış
|: 979,97
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:45
|YUNSA
|31,24
|25.474.558
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,34
|2.545.483
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|EPLAS
|18,98
|27.895.931
|% 9,52
|
|KRSTL
|7,52
|5.976.746
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,06
|155.525.862
|% -6,94
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,65
|8.917.923
|% -5,36
|
|MRGYO
|1,57
|9.607.962
|% -4,27
|
|THYAO
|49,96
|1.765.942.203
|% 1,42
|
|SASA
|38,02
|701.666.120
|% 0,80
|
|PETKM
|10,31
|600.417.809
|% 2,18
|
|HEKTS
|34,00
|504.965.792
|% 2,10
|
|KRDMD
|15,05
|499.653.456
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,85
|258.569.844
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,79
|393.384.818
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,27
|88.373.470
|% -1,55
|
|PETKM
|10,31
|600.417.809
|% 2,18
|
|TSKB
|2,26
|132.215.568
|% -1,74
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4607
|16,4663
|% 0,45
|
|Euro
|17,6515
|17,7030
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,5812
|20,6845
|% 0,86
|
|Frank
|17,0794
|17,1823
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3770
|4,3990
|% 0,45
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,92
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,85
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,90
|