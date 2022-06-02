***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 20:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY GE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 31.05.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.029757 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034384
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0742
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2911
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7871
En Düşük
17,4621
18:05988,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,45
|Açılış
|: 988,67
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,74
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4583
|16,4723
|% 0,49
|
|Euro
|17,7430
|17,7988
|% 1,73
|
|Sterlin
|20,6416
|20,7451
|% 1,16
|
|Frank
|17,0946
|17,1976
|% 0,85
|
|Riyal
|4,3745
|4,3964
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,61
|
|Altın Gr.
|988
|989
|15,45
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,27
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
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