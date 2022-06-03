***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.06.2022 12:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 03.06.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.162,892105 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034508
BIST
13:352.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,75
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:3516,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0547
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:3517,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0624
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:35989,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 989,57
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:35
|DOKTA
|26,76
|4.716.666
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,89
|73.104.247
|% 9,37
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,72
|31.301.270
|% 7,73
|
|KRSTL
|6,77
|4.714.919
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,55
|215.401.239
|% -9,60
|
|AVGYO
|2,75
|8.667.759
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,19
|10.020.432
|% -4,49
|
|METUR
|4,19
|12.356.751
|% -4,34
|
|SASA
|42,34
|2.310.181.647
|% 5,32
|
|THYAO
|49,06
|1.877.034.452
|% -1,09
|
|KARSN
|7,11
|1.703.514.122
|% -1,11
|
|KRDMD
|15,19
|1.001.793.795
|% -0,26
|
|EREGL
|34,82
|901.842.945
|% 0,40
|
|KARSN
|7,11
|1.703.514.122
|% -1,11
|
|DOHOL
|3,92
|534.521.973
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,81
|311.236.234
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|197.674.393
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|614.187.612
|% -0,91
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5035
|16,5087
|% 0,33
|
|Euro
|17,7314
|17,7610
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6836
|20,7874
|% 0,21
|
|Frank
|17,1345
|17,2377
|% 0,11
|
|Riyal
|4,3866
|4,4086
|% 0,25
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,37
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,89
|