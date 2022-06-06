***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.06.2022 10:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 06.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.162,736901 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034773
BIST
10:532.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 38,34
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.641
En Düşük
2.620
10:5316,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1649
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5828
En Düşük
15,9954
10:5317,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2650
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8619
En Düşük
17,3505
10:53987,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,23
|Açılış
|: 987,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:53
|TETMT
|256,50
|5.033.508
|% 9,99
|
|FLAP
|4,08
|31.693.464
|% 9,09
|
|MEGAP
|6,10
|40.546.918
|% 7,39
|
|MEGAP
|6,10
|40.546.918
|% 7,39
|
|HUNER
|2,85
|30.545.133
|% 7,14
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|DOKTA
|26,00
|1.510.321
|% -2,84
|
|HEDEF
|6,77
|16.611.518
|% -2,31
|
|OYLUM
|2,45
|905.215
|% -2,00
|
|DERHL
|6,89
|4.893.241
|% -1,85
|
|ODAS
|2,93
|183.935.744
|% 4,64
|
|ULUUN
|18,19
|102.929.734
|% 6,75
|
|KONTR
|164,00
|57.733.875
|% 4,99
|
|OYAKC
|12,88
|55.953.274
|% 0,94
|
|PSGYO
|10,98
|41.853.566
|% 3,58
|
|ODAS
|2,93
|183.935.744
|% 4,64
|
|HUNER
|2,85
|30.545.133
|% 7,14
|
|HLGYO
|2,30
|23.972.199
|% 2,68
|
|MOBTL
|1,70
|16.549.021
|% 1,19
|
|FORMT
|1,61
|13.304.355
|% 1,90
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5767
|16,5792
|% 1,00
|
|Euro
|17,8189
|17,8618
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,7004
|20,8042
|% 1,29
|
|Frank
|17,1612
|17,2646
|% 1,01
|
|Riyal
|4,4052
|4,4273
|% 0,97
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,86
|
|Altın Gr.
|986
|987
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,35
|