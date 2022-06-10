***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2022 15:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 10.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.161,416408 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036715
BIST
15:532.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,59
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5317,0639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0537
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5318,0054
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,2511
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:531.011,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,81
|Açılış
|: 1.011,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MAVI
|47,30
|87.413.096
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.707.515
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.447.505
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.355.664
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.407
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.791.650
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.617.831
|% -9,93
|
|DARDL
|3,59
|159.392.693
|% -7,47
|
|MAGEN
|12,61
|94.706.846
|% -5,97
|
|DOCO
|1.560,00
|26.656.031
|% -4,88
|
|THYAO
|47,58
|4.211.688.863
|% -1,57
|
|SISE
|22,52
|1.472.348.998
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,59
|1.426.787.792
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,80
|1.285.937.401
|% 3,23
|
|GARAN
|15,41
|1.200.808.932
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,80
|1.285.937.401
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,63
|601.313.206
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,14
|751.533.619
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,59
|1.426.787.792
|% 2,63
|
|TSKB
|2,44
|322.843.786
|% 2,09
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0198
|17,0639
|% -0,31
|
|Euro
|17,9492
|18,0054
|% -1,38
|
|Sterlin
|21,1115
|21,2174
|% -1,27
|
|Frank
|17,2651
|17,3692
|% -1,00
|
|Riyal
|4,5356
|4,5584
|% -0,55
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-5,43
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,45
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|-93,00
|
|Tam
|6.664
|6.839
|-89,76
|
|Yarım
|3.221
|3.308
|-43,42
|
|Çeyrek
|1.615
|1.654
|-21,71
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,34
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08BOSSA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 58.50 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 015 adet işlem
-
16:06HEKTS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 486, 824 adet işlem
-
16:04MAGEN
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 220, 273 adet işlem
-
16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 71 kaybederek (% -0.16 ) 2, 304
-
16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, SILVR, UFUK, BRKO, MAVI, AVHOL