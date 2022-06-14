***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2022 11:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 14.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.160,812187 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037141
BIST
13:262.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,50
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
13:2617,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
13:2618,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
13:261.010,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.010,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler13:26
|IDEAS
|19,69
|14.584.671
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.290.008
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.734.520
|% 9,92
|
|PENTA
|472,50
|47.372.440
|% 9,73
|
|BRKO
|1,37
|1.955.016
|% 9,60
|
|TSGYO
|4,94
|4.450.639
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,31
|70.053.559
|% -6,72
|
|KAPLM
|53,20
|1.165.392
|% -5,59
|
|SUMAS
|62,00
|342.066
|% -4,62
|
|YGGYO
|18,30
|2.333.448
|% -4,49
|
|THYAO
|46,92
|2.335.799.155
|% -0,17
|
|EREGL
|30,76
|978.769.807
|% -1,22
|
|SISE
|21,60
|867.068.781
|% -2,53
|
|SASA
|42,94
|726.207.405
|% 0,75
|
|KRDMD
|13,02
|608.032.047
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,58
|309.244.630
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,66
|382.766.277
|% -1,48
|
|ODAS
|2,82
|203.801.639
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,80
|111.850.198
|% -3,74
|
|DOHOL
|4,03
|237.410.644
|% -0,74
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2557
|17,2702
|% 0,05
|
|Euro
|18,0180
|18,0500
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,8369
|20,9414
|% -0,15
|
|Frank
|17,3074
|17,4117
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5871
|4,6101
|% 0,05
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|1,71
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-16,00
|
|Tam
|6.710
|6.810
|-8,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,86
|