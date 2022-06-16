***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2022 10:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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15.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 16.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.161,093172 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037581
BIST
10:472.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,86
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
10:4717,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0608
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3008
En Düşük
17,1975
10:4718,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
10:471.015,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.015,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:47
|UFUK
|73,70
|2.822.594
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|7.803.871
|% 9,92
|
|MAKTK
|3,32
|25.711.863
|% 7,44
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|TETMT
|259,60
|12.675.116
|% 6,66
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,72
|80.767.129
|% -5,59
|
|AYDEM
|8,17
|2.159.720
|% -4,22
|
|ULAS
|2,99
|965.677
|% -3,55
|
|THYAO
|47,96
|1.680.866.972
|% -0,99
|
|EREGL
|30,26
|853.343.773
|% 1,00
|
|SASA
|45,96
|694.078.699
|% 2,77
|
|SISE
|21,78
|486.760.952
|% -0,09
|
|KRDMD
|13,40
|313.247.475
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,15
|45.536.884
|% 0,88
|
|THYAO
|47,96
|1.680.866.972
|% -0,99
|
|DOHOL
|4,08
|123.182.775
|% -0,73
|
|TSKB
|2,18
|64.645.333
|% 1,40
|
|EREGL
|30,26
|853.343.773
|% 1,00
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2940
|17,2985
|% 0,35
|
|Euro
|18,0059
|18,0397
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8016
|20,9059
|% -0,49
|
|Frank
|17,4676
|17,5728
|% 1,23
|
|Riyal
|4,5935
|4,6165
|% 0,37
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.748
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,35
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 12 artarak (% 0.00 ) 2, 779
-
11:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TRKCM
-
11:02XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 8, 159.00 milyon TL de
-
11:02SELVA
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 627 adet işlem
-
10:58ENKAI
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 440, 901 adet işlem